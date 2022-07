Siccità, per le aziende “lo stato d'emergenza serve, ma bisogna investire sulle infrastrutture” (Di martedì 28 giugno 2022) Mentre governo e protezione civile valutano di dichiarare lo stato di emergenza per la Siccità, sono più di tremila e cinquecento i comuni italiani con un problema di gestione dell'acq... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 giugno 2022) Mentre governo e protezione civile valutano di dichiarare lodiper la, sono più di tremila e cinquecento i comuni italiani con un problema di gestione dell'acq... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ogni italiano consuma fino a 245 litri di acqua al giorno: 30 litri per lavarsi i denti, 50 litri per la doccia e o… - matteorenzi : Rischia il governo? No, rischia il Paese. Abbiamo inflazione, guerra, siccità, crisi energetica, carenza di materie… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un terzo dell'Italia è in crisi per la siccità ed è emergenza in sei regioni: Lombardia, Emilia Romagna, La… - telodogratis : Siccità, oggi Cdm per stato emergenza - mariarosa_t : RT @MMaXXprIIme: Ma chi caxxo consuma 30 litri di acqua per lavarsi i denti? #siccità -