Siccità, l'ipotesi razionamento dell'acqua anche di giorno (Di martedì 28 giugno 2022) L'allarme del capo della Protezione Civile Curcio. Dallo spazio le immagini del Po e della diminuzione evidente del Grande Fiume Leggi su vanityfair (Di martedì 28 giugno 2022) L'allarme del capoa Protezione Civile Curcio. Dallo spazio le immagini del Po ea diminuzione evidente del Grande Fiume

Pubblicità

Violett11315738 : RT @AleEquilibrium: L'Occidente potente e opulento crede di essere al sicuro. Ma la crisi climatica-ambientale è un detonatore inserito in… - paolodeluca72 : RT @AleEquilibrium: L'Occidente potente e opulento crede di essere al sicuro. Ma la crisi climatica-ambientale è un detonatore inserito in… - AleEquilibrium : L'Occidente potente e opulento crede di essere al sicuro. Ma la crisi climatica-ambientale è un detonatore inserito… - FabioCiconte : RT @raffaeleliguori: #The_Game @radiopopmilano 18:35 -G7, colpire le entrate di Putin. L’obiettivo di nuove sanzioni e dell’ipotesi di pric… - Frankf1842 : RT @fanpage: Non si arresta l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia in queste ore. E cresce la preoccupazione per l'emergenza siccità.… -