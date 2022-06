Siccità | l’animazione dell’Agenzia spaziale mostra come si è prosciugato il fiume Po negli ultimi due anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) Il Po, ilpiù lungo d’Italia, si sta progressivamente prosciugando e sta raggiungendo livelli record d’acqua bassissimi, dopo mesi senza forti precipitazioni. Questa animazione di Copernicus Sentinel-2 pubblicata dall’Esa (The European Space Agency, agenziaeuropea)una parte della pianura Padana, vicino a Piacenza, e rivelail vasto corso d’acqua si sia notevolmente ridotto tra giugno 2020 e giugno 2022. Estendendosi dalle Alpi a nord-ovest al Mare Adriatico sulla costa orientale, il Po è una fonte d’acqua vitale per diverse regioni. Viene utilizzata per l’acqua potabile, nutre vaste aree di terreno agricolo, oltre a produrre energia idroelettrica in tutto il nord Italia. L’acqua nella pianura Padana è scesa a livelli record, anche a causa della mancanza di precipitazioni, delle alte ...