Siccità, dove si rischia il razionamento dell'acqua e le regioni messe peggio (Di martedì 28 giugno 2022) "In alcune zone non è escluso che un razionamento dell'acqua porti a chiusure dell'erogazione nelle fasce diurne". A dirlo ieri è stato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. "Quest'anno abbiamo... Leggi su europa.today (Di martedì 28 giugno 2022) "In alcune zone non è escluso che unporti a chiusure'erogazione nelle fasce diurne". A dirlo ieri è stato il capoa Protezione civile Fabrizio Curcio. "Quest'anno abbiamo...

Pubblicità

GiovaQuez : Montanari su clima e siccità. Prima spiega che in Australia, dove risiede il figlio, hanno gli stessi problemi. 'Ba… - romatoday : Siccità, dove si rischia il razionamento dell'acqua e le regioni messe peggio - PalermoToday : Siccità, dove si rischia il razionamento dell'acqua e le regioni messe peggio - osannacremonesi : RT @BracaliM: Roba da medioevo, ma dove si vuole andare! Questi son quelli contro l'aborto contro la famiglia LGBT ecc. e ora, invece di sp… - valedest93 : Pronti attenti via alla volta di Milano - per Alicia Keys - dove combatteremo la pioggia (dopo 3 mesi di siccità),… -