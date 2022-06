Shakira e Piqué | il motivo che ha fatto finire la relazione? “Economico Lui le ha chiesto una grossa somma…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) Nuove indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata dell’estate. Latranon sarebbe tramontata per un tradimento, ma per problemi economici. A rivelarlo a EsDiario è Roberto Garcia, ex fidanzato di una delle sorelle della diva colombiana e non più parte, ormai, della famiglia. Sembra, infatti, che il difensore blaugrana abbia voluto avventurarsi in attività imprenditoriali alle Bahamas e in Colombia e abbiaall’ex moglie unasomma di denaro., consultatasi con i genitori, avrebbe declinato la richiesta. Un rifiuto forse inaspettato, causa di liti e incomprensioni sempre più numerose e frequenti, fino all’incrinarsi definitivo del rapporto. “Lei non fa nulla senza il permesso dei suoi genitori, loro supervisionano molte cose della sua ...