Sfida tra Apple, Amazon e Disney per il Sunday Night NFL: obiettivo 3 mld (Di martedì 28 giugno 2022) La NFL sta cercando una nuova casa per il suo Sunday Night. A contendersi l'evento della domenica sono Amazon, Apple e Disney. L'obiettivo della NFL è di ottenere da 2,5 a 3 miliardi di dollari all'anno per il Sunday Night. Secondo quanto riferito da Front Office Sports, ESPN, di proprietà di Disney, è disposta a Calcio e Finanza.

