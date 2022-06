Serie A | Casillas saluta l’arrivo di Di María alla Juve | “Che grande squadra!”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 13:31:07 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: Elui ex capitano di Real Madrid, Ikerconfessare che luiche, salvo una sorpresa dell’ultimo minuto, si unirà all’argentino nei prossimi giorni Angelo Di Maraè una “squadra”. “Bella mossa di Di Mara. Angelo con Chiesa, Vlahovic e Pogba… cheE vorrà prepararsi bene per il Mondiale”, ha dichiarato lo spagnolo in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.e Di Mara hanno condiviso uno spogliatoio al Real Madrid per quattro campagne (2010-2014), quindi il portiere conosce bene ‘Fideo’. “E’ un ragazzo molto cauto che si è sempre preso molta cura di sé fisicamente. Non ha mai subito infortuni gravi. Penso che sia in ottima forma. Qui in ...