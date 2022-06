Secondo voi le elezioni politiche rifletteranno i risultati delle amministrative? (Di martedì 28 giugno 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Pubblicità

borghi_claudio : Defaulta e la cosa che qui pare non abbiano capito in troppi è che se ne frega. Con il rublo a 50 ma secondo voi ch… - juventusfc : Tra poco scopriremo il calendario della @SerieA e il cammino che ci attende in campionato ?? Contro chi cominceremo… - Manu777711 : RT @lusurpateur_: Secondo voi quali sono i soldi meglio spesi nella vita? - 57Davide : RT @GoffredoB: Ma uno che bombarda un centro commerciale cos’è, secondo voi? #kremenchuk #Putin - Panza_72 : RT @GoffredoB: Ma uno che bombarda un centro commerciale cos’è, secondo voi? #kremenchuk #Putin -