Sean Penn a Kiev da Zelensky: "Un film per raccontare la guerra" – Video (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Sean Penn a Kiev in visita dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. L'attore e regista sta realizzando un documentario sulla guerra. "Era a Kiev il primo giorno dell'invasione e ha visto con i suoi occhi l'aggressione della Russia", ricorda Zelensky. "Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al suo film", aggiunge il presidente, che ringrazia "Sean per il sostegno al nostro Stato e alla nostra gente". L'articolo proviene da Italia Sera.

