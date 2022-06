Scuola, il Miur affida la formazione docenti ad esterni: insegnanti tagliati fuori e alunni derubati (Di martedì 28 giugno 2022) di Irene Muscato* I ragazzi stanno male. E anche i bambini. Difficoltà relazionali, ansia, attacchi di panico sono solo alcune delle manifestazioni di questo disagio. Ogni giorno i docenti di tutte le scuole d’Italia entrano in contatto con studenti di ogni età che stanno attraversando una fase di profonda sofferenza. È innegabile, come è innegabile che neanche prima della pandemia tutto andasse bene. Ormai da anni il mondo della Scuola è testimone dell’aumento esponenziale delle richieste d’aiuto da parte di alunni di tutte le età. Sono deboli? Troppo viziati? Sono peggiori di noi? Non credo proprio. Ipotesi di questo tipo servono solo a chi vuole deresponsabilizzarsi, individuando come causa del malessere l’incapacità di bambini e adolescenti di reagire e di essere resilienti (aggettivo troppo spesso usato come invito ad adeguarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) di Irene Muscato* I ragazzi stanno male. E anche i bambini. Difficoltà relazionali, ansia, attacchi di panico sono solo alcune delle manifestazioni di questo disagio. Ogni giorno idi tutte le scuole d’Italia entrano in contatto con studenti di ogni età che stanno attraversando una fase di profonda sofferenza. È innegabile, come è innegabile che neanche prima della pandemia tutto andasse bene. Ormai da anni il mondo dellaè testimone dell’aumento esponenziale delle richieste d’aiuto da parte didi tutte le età. Sono deboli? Troppo viziati? Sono peggiori di noi? Non credo proprio. Ipotesi di questo tipo servono solo a chi vuole deresponsabilizzarsi, individuando come causa del malessere l’incapacità di bambini e adolescenti di reagire e di essere resilienti (aggettivo troppo spesso usato come invito ad adeguarsi ...

