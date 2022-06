Schira: “PSG al lavoro per chiudere nei prossimi giorni Skriniar e Sanches” (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il PSG starebbe lavorando per chiudere nei prossimi giorni Skriniar e Sanches Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo Nicolò, giornalista ed esperto di calciomercato, il PSG starebbe lavorando pernei

Pubblicità

paolo_is_dead : asse juve - psg caldo per neymar ( schira su onlyfans) - Paulusxt : @Nicolo_Schira I bilanci li si migliorano con le plusvalenze, ma l’attivo chiesto da Zhang è fatto di cassa. Comun… - Sneijderismo : RT @AmalaTV_: Schira - L’#Inter sta lavorando per ingaggiare 2 difensori centrali per sostituire Milan #Skriniar (il #PSG è ancora in pole… - Inter_1908___ : RT @AmalaTV_: Schira - L’#Inter sta lavorando per ingaggiare 2 difensori centrali per sostituire Milan #Skriniar (il #PSG è ancora in pole… - Internelcuore__ : Schira - L’#Inter sta lavorando per ingaggiare 2 difensori centrali per sostituire Milan #Skriniar (il #PSG è ancor… -