Scacchi | il russo Nepomniachtchi batte l’italo-americano Caruana | sua la finale per il titolo mondiale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 giugno 2022) Iane’ sempre piu’ vicino a diventare, per la seconda volta consecutiva, lo sfidante di Magnus Carlsen per ildi campione del mondo di. Il, dopo 9 turni su 14, e’ in testa al Torneo dei Candidati in corso a Madrid, con un punto di vantaggio pieno su Fabianoma senza piu’ scontri diretti tra i due. Un vantaggio che si e’ rafforzato con la patta arrivata nel big match di ieri nonostante i tentativi di affondo, coraggiosi ma poco ambiziosi, delche e’ uscito presto dalla teoria per cercare di sorprendere l’avversario., cosi’ come contro Nakamura nei giorni precedenti, ha optato per la difesa russa (Petrov), tra le piu’ solide a disposizione di chi gioca con i pezzi neri. ...