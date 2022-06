‘Saranno Campioni’: Lorenzo Benati, il nuovo gioiello della nidiata che fa sognare nella 4×400 di atletica (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzo Benati rappresenta il presente ed il futuro nei 400 metri piani della rinata atletica azzurra. Attualmente, la quantità e qualità di specialisti del “giro della morte” nel Bel Paese è impressionante. Guidati dal primatista italiano Davide Re, atleti come Scotti, Aceti, Lopez, Tricca, Sibilio e appunto Benati (il più giovane del gruppo) fanno sognare anche in ottica staffetta 4×400. Staffetta che Benati ha rappresentato (come riserva) anche a Tokio 2020, e che ha chiuso settima la finale con il record italiano portato a 2:58.81. Lorenzo è nato a Roma il 5 aprile 2002, appartiene alle Fiamme Azzurre ed è allenato dal papà-coach Mario Benati, ottocentista di discreto valore in passato. Anche se ha ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022)rappresenta il presente ed il futuro nei 400 metri pianirinataazzurra. Attualmente, la quantità e qualità di specialisti del “giromorte” nel Bel Paese è impressionante. Guidati dal primatista italiano Davide Re, atleti come Scotti, Aceti, Lopez, Tricca, Sibilio e appunto(il più giovane del gruppo) fannoanche in ottica staffetta. Staffetta cheha rappresentato (come riserva) anche a Tokio 2020, e che ha chiuso settima la finale con il record italiano portato a 2:58.81.è nato a Roma il 5 aprile 2002, appartiene alle Fiamme Azzurre ed è allenato dal papà-coach Mario, ottocentista di discreto valore in passato. Anche se ha ...

