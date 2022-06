"Sapete perché quel neg***...". Insulti razzisti a Hamilton: il pilota che si copre di vergogna (Di martedì 28 giugno 2022) Nelson Piquet ha scatenato una bufera sulla Formula 1. Un colpo di testa, quello del fenomeno brasiliano, che è davvero inspiegabile: impossibile che non sapesse verso cosa sarebbe andato incontro, rilasciando quelle dichiarazioni. Soltanto oggi è stato diffuso l'audio di una conversazione risalente allo scorso novembre, quando Piquet era stato ospite di un podcast brasiliano. “Il neg***to ha messo la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare - le sue parole in riferimento all'incidente di Silverstone 2021 tra Lewis Hamilton e il pilota olandese - il neg***to l'ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l'altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco”. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Nelson Piquet ha scatenato una bufera sulla Formula 1. Un colpo di testa,lo del fenomeno brasiliano, che è davvero inspiegabile: impossibile che non sapesse verso cosa sarebbe andato incontro, rilasciandole dichiarazioni. Soltanto oggi è stato diffuso l'audio di una conversazione risalente allo scorso novembre, quando Piquet era stato ospite di un podcast brasiliano. “Ilto ha messo la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare - le sue parole in riferimento all'incidente di Silverstone 2021 tra Lewise ilolandese - ilto l'ha fattosapeva chela curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l'altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco”. I ...

