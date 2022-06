Sanzioni Pos, cosa sono: ecco a quanto ammonta la multa se rifiuti pagamenti elettronici (Di martedì 28 giugno 2022) Sanzioni Pos. A partire da giovedì prossimo, 30 Giugno 2022 assisteremo a quella che potremmo definire una vera e propria rivoluzione riguardo il mondo delle transazioni cashless. Pos e pagamenti elettronici obbligatori dal 30 giugno Di fatto, come già preannunciato negli scorsi mesi, e da inizio anno in particolare, il governo sta adottando una linea, seguendo le direttive UE, che è quella di aumentare la diffusione di tali sistemi, in sostituzione del pagamento in contanti. Per chi non si adeguerà all’obbligo di Pos e pagamenti elettronici entro il 30 giugno, scatteranno le Sanzioni. Ma a quanto ammontano? Le Sanzioni in caso di non adeguamento Per prima cosa, è bene sottolineare ancora una volta, che le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022)Pos. A partire da giovedì prossimo, 30 Giugno 2022 assisteremo a quella che potremmo definire una vera e propria rivoluzione riguardo il mondo delle transazioni cashless. Pos eobbligatori dal 30 giugno Di fatto, come già preannunciato negli scorsi mesi, e da inizio anno in particolare, il governo sta adottando una linea, seguendo le direttive UE, che è quella di aumentare la diffusione di tali sistemi, in sostituzione del pagamento in contanti. Per chi non si adeguerà all’obbligo di Pos eentro il 30 giugno, scatteranno le. Ma ano? Lein caso di non adeguamento Per prima, è bene sottolineare ancora una volta, che le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Multe in vista per negozianti e professionisti che da giovedì non permetteranno i pagamenti elettronici tramite il… - CorriereCitta : Sanzioni Pos, cosa sono: ecco a quanto ammonta la multa se rifiuti pagamenti elettronici - infoiteconomia : Pagamenti elettronici: sanzioni dal 30 giugno per chi non ha il Pos - infoiteconomia : Dal 30 giugno le sanzioni per chi non utilizza il Pos. Il nodo dei bassi importi - il_piccolo : Dal 30 giugno le sanzioni per chi non utilizza il Pos. Il nodo dei bassi importi -