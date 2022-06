Sanità: vita medici in corsia peggiorata, faticosa e mal retribuita, survey Anaao (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - "faticosa, peggiorata e mal retribuita". Descrivono così la loro vita in corsia i medici ospedalieri italiani, in una survey condotta dal sindacato dei medici e dirigenti sanitari Anaao Assomed, presentata in occasione del 25esimo congresso nazionale dell'associazione, in corso a Napoli. Condizioni di lavoro che, per il sindacato, necessitano di "soluzioni non più rinviabili che i professionisti chiedono da tempo per non abbandonare la Sanità pubblica". Su 3.282 risposte, equamente distribuite tra uomini e donne, il 69% - riferisce Anaao - ha definito la professione faticosa e per il 75% è peggiorata negli ultimi 10 anni. A rendere ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - "e mal". Descrivono così la loroinospedalieri italiani, in unacondotta dal sindacato deie dirigenti sanitariAssomed, presentata in occasione del 25esimo congresso nazionale dell'associazione, in corso a Napoli. Condizioni di lavoro che, per il sindacato, necessitano di "soluzioni non più rinviabili che i professionisti chiedono da tempo per non abbandonare lapubblica". Su 3.282 risposte, equamente distribuite tra uomini e donne, il 69% - riferisce- ha definito la professionee per il 75% ènegli ultimi 10 anni. A rendere ...

