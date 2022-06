San Giuliano Milanese | la Lega rinnova il direttivo | Chiara Caponetto nuovo Segretario

Pubblicità

Il Cittadino

RIMINI - Il Different Night festeggia la sua decima stagione e torna a colorare le notti della darsena di Rimini a Il Rex Bar di(viale Ortigara 40). Domani, martedì 28 giugno, a partire dalle ore 21 in scena lo show internazionale delle drag queen della scuderia di Ciri Ceccarini. Sul palco del noto locale ...Come leggiamo sul sito del Comune di Rimini , Libero nasce all'ultimo piano di una casetta dell'allora Via Emilia al civico 32, nel Borgo. A 16 anni inizia la sua carriera nei pesi ... Calcio, Luce “lancia” il Sangiuliano - Sport, San Giuliano Milanese L’attuale vicepresidente del Consiglio comunale al secondo mandato sarà alla guida della sezione sangiulianese del Partito per 3 anni: «Linea aperta e dialogante con tutte le forze di maggioranza» ...Nuovo Maxi-Concorso ASMEL in arrivo per l'assunzione di personale laureato e diplomato per 263 Enti Locali: tutti i dettagli. LeggiOggi ...