Sampdoria, il Monza non molla Candreva: l’agente ha parlato con Galliani. Le ultime (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: il Monza continua a spingere per acquistare anche Candreva. l’agente Pastorello a colloquio con Galliani Il Monza non si ferma ed è intenzionato a continuare a colonizzare il calciomercato. Dopo aver chiuso il colpo Cragno per la porta e Ranocchia per la difesa, i brianzoli pensano ora a come rafforzare il centrocampo. I due nomi più caldi sono un ex e un attuale calciatore della Sampdoria: Stefano Sensi e Antonio Candreva. Federico Pastorello, agente di Candreva, è atteso tra oggi e domani a Milano per un aggiornamento sulla situazione. Con l’esterno blucerchiato l’intesa sarebbe già stata raggiunta nelle scorse settimane, manca la proposta ufficiale da presentare alla Sampdoria che, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato: ilcontinua a spingere per acquistare anchePastorello a colloquio conIlnon si ferma ed è intenzionato a continuare a colonizzare il calciomercato. Dopo aver chiuso il colpo Cragno per la porta e Ranocchia per la difesa, i brianzoli pensano ora a come rafforzare il centrocampo. I due nomi più caldi sono un ex e un attuale calciatore della: Stefano Sensi e Antonio. Federico Pastorello, agente di, è atteso tra oggi e domani a Milano per un aggiornamento sulla situazione. Con l’esterno blucerchiato l’intesa sarebbe già stata raggiunta nelle scorse settimane, manca la proposta ufficiale da presentare allache, ...

