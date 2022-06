Salvini vuole un’altra pace fiscale. Ecco com’è andata le altre volte: con rottamazioni e saldo e stralcio recuperato solo un terzo del previsto (Di martedì 28 giugno 2022) Urge la pace fiscale. Una nuova rottamazione, un’altra rateizzazione delle cartelle sotto una certa cifra. Parola di Matteo Salvini, secondo cui va fatta subito: “Ci sono 140 milioni di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate pronte a partire e sarebbe una strage”. E per di più a fronte di 1000 miliardi di arretrato si possono recuperare, sostiene il leader della Lega, “mal contati 30 miliardi” da utilizzare per “adeguare salari e pensioni al costo della vita” o aumentare lo sconto sulla benzina. Ma davvero basterebbe così poco per far contenti i contribuenti e rimpinguare le casse dello Stato? I risultati dei numerosi interventi di “definizione agevolata” dei debiti a ruolo messi in campo da vari governi negli ultimi sette anni dicono il contrario. Stando a dati dell’Agenzia delle Entrate Riscossione raccolti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Urge la. Una nuova rottamazione,rateizzazione delle cartelle sotto una certa cifra. Parola di Matteo, secondo cui va fatta subito: “Ci sono 140 milioni di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate pronte a partire e sarebbe una strage”. E per di più a fronte di 1000 miliardi di arretrato si possono recuperare, sostiene il leader della Lega, “mal contati 30 miliardi” da utilizzare per “adeguare salari e pensioni al costo della vita” o aumentare lo sconto sulla benzina. Ma davvero basterebbe così poco per far contenti i contribuenti e rimpinguare le casse dello Stato? I risultati dei numerosi interventi di “definizione agevolata” dei debiti a ruolo messi in campo da vari governi negli ultimi sette anni dicono il contrario. Stando a dati dell’Agenzia delle Entrate Riscossione raccolti ...

Pubblicità

marcodimaio : La linea di Conte sullo stop agli aiuti militari all’Ucraina, trova il plauso di Razov, l’ambasciatore russo in Ita… - borghi_claudio : @Marcella_IsBack @MatteoManici @boni_castellane Salvini avrebbe avuto più forza e chi non vuole Salvini avrebbe avuto meno forza. #tuttoqua - RobertoRenga : RT @Corriere: ?? Un vertice di centrodestra «risolutivo, in un senso o nell’altro» - acamilli : RT @PaoloBorg: Da quanto capisco su La Stampa il viaggio di Salvini a Mosca era tutto organizzato in segreto con Razov tramite Capuano il q… - lasperanza54 : @Corriere Si dice che il buongiorno si vede dal mattino: -