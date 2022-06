Salto con gli sci, Sandro Pertile: “Il futuro? Forse su 3 superfici, come il tennis. I punti cardinali della riforma” (Di martedì 28 giugno 2022) L’italiano Sandro Pertile ha archiviato il suo secondo inverno da race director del Salto con gli sci. Una qualifica apparentemente generica, dietro alla quale si nasconde uno dei ruoli di maggior responsabilità all’interno della Fis, la federazione internazionale di sci e snowboard. Il Salto, per quanto poco seguito nel nostro Paese, è invece una delle discipline invernali capaci di generare i maggiori ascolti televisivi a livello globale. L’apparato gestionale in vista del 2022-23 è già stato messo in moto e la prossima stagione si annuncia come il principio di un nuovo corso per l’intero sport. Andiamo a vedere, proprio in compagnia del 51enne trentino, le ragioni di questo imminente cambiamento. Sandro, prima di guardare al futuro, ti chiedo di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) L’italianoha archiviato il suo secondo inverno da race director delcon gli sci. Una qualifica apparentemente generica, dietro alla quale si nasconde uno dei ruoli di maggior responsabilità all’internoFis, la federazione internazionale di sci e snowboard. Il, per quanto poco seguito nel nostro Paese, è invece una delle discipline invernali capaci di generare i maggiori ascolti televisivi a livello globale. L’apparato gestionale in vista del 2022-23 è già stato messo in moto e la prossima stagione si annunciail principio di un nuovo corso per l’intero sport. Andiamo a vedere, proprio in compagnia del 51enne trentino, le ragioni di questo imminente cambiamento., prima di guardare al, ti chiedo di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Roberta Bruni firma il nuovo record italiano di salto con l’asta: l'azzurra salta a quota 4.71! ?????? #Atletica |… - ItaliaTeam_it : RECORD ITALIANO! ???? Roberta Bruni vola a 4.71 nella gara di salto con l’asta a Barletta! #ItaliaTeam |… - zazoomblog : Salto con gli sci Sandro Pertile: “Il futuro? Forse su 3 superfici come il tennis. E non limitato all’inverno” -… - MBaratello : @OttoemezzoTW @limesonline @CaraccioloLucio @beppesevergnini @Corriere @Sarina09083285 @LaVeritaWeb @diMartedi… - aliceisbusy_ : Salto un episodio e già si comincia con gente che muore ma io boh no raga non ci sto capendo una sega -