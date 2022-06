Salah, la Juventus ci riprova: ecco il piano per arrivare all’attaccante (Di martedì 28 giugno 2022) L’attacco della Juventus subirà una vera e propria rivoluzione nel corso di questa sessione di mercato e Salah sembra essere tonato di moda. Gli addii, a parametro zero, di Dybala e Bernardeschi, il mancato riscatto di Morata e un Kean su cui si stanno facendo delle riflessioni considerando il rendimento, non ottimale, del centravanti, impongono alla società bianconera una vera e propria rivoluzione dal punto di vista offensivo. Diversi i nomi monitorati dalla Juventus che ha l’obiettivo di regalare ad Allegri una rosa che possa tornare a competere per lo scudetto; nelle ultime ore, però, sembra essere tornato di moda il nome di Salah. AnsafotoSappiamo benissimo di quanto la Juventus abbia bisogno di un giocatore importante per andare a rinforzare il reparto offensivo. Di Maria è sicuramente un top ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 giugno 2022) L’attacco dellasubirà una vera e propria rivoluzione nel corso di questa sessione di mercato esembra essere tonato di moda. Gli addii, a parametro zero, di Dybala e Bernardeschi, il mancato riscatto di Morata e un Kean su cui si stanno facendo delle riflessioni considerando il rendimento, non ottimale, del centravanti, impongono alla società bianconera una vera e propria rivoluzione dal punto di vista offensivo. Diversi i nomi monitorati dallache ha l’obiettivo di regalare ad Allegri una rosa che possa tornare a competere per lo scudetto; nelle ultime ore, però, sembra essere tornato di moda il nome di. AnsafotoSappiamo benissimo di quanto laabbia bisogno di un giocatore importante per andare a rinforzare il reparto offensivo. Di Maria è sicuramente un top ...

