Sabrina Ferilli, bikini a 58 anni: la spallina scivola e... una foto da urlo | Guarda (Di martedì 28 giugno 2022) Non lascia, ma raddoppia. Parliamo di Sabrina Ferilli, la Sabrina nazionale, simbolo di bellezza assoluta, oltre che di simpatia e genuinità. Un'icona, eterna, amatissima dagli italiani. E a 58 anni, che compie proprio oggi, martedì 28 giugno, è una delle donne più belle dello Stivale. Una bellezza folgorante, da fare invidia alle giovanissime. Ora, la mitica Sabrina Ferilli, si trova in Croazia. E già alla vigilia del suo compleanno aveva deliziato i fan con una serie di stories in cui si mostrava beata e in bikini mentre si godeva sole e mare in barca. Dunque, come detto in premessa, raddoppia. Sempre su Instagram, niente stories ma una foto. "Primi bagni della stagione. Croazia", scrive l'attrice. Ed ecco un suo primo piano, i capelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Non lascia, ma raddoppia. Parliamo di, lanazionale, simbolo di bellezza assoluta, oltre che di simpatia e genuinità. Un'icona, eterna, amatissima dagli italiani. E a 58, che compie proprio oggi, martedì 28 giugno, è una delle donne più belle dello Stivale. Una bellezza folgorante, da fare invidia alle giovanissime. Ora, la mitica, si trova in Croazia. E già alla vigilia del suo compleanno aveva deliziato i fan con una serie di stories in cui si mostrava beata e inmentre si godeva sole e mare in barca. Dunque, come detto in premessa, raddoppia. Sempre su Instagram, niente stories ma una. "Primi bagni della stagione. Croazia", scrive l'attrice. Ed ecco un suo primo piano, i capelli ...

