Romina Power | il triste addio della cantante | proprio lui ci ha lasciati per sempre

Leggi su kronic

(Di martedì 28 giugno 2022)e ilscritto sui social che ha emozionato il pubblico: ecco di chi si tratta La sua voce e la sua bellezza hanno conquistato il pubblico italiano che ha amato il duo che le ha dato molta notorietà: stiamo parlando di. Ella, per anni ha formato una delle coppie più belle con il suo ex marito Al Bano Carrisi e, insieme, hanno sfornato diversi successi senza tempo come Nostalgia Canaglia, Ci sarà e Felicità vincendo l’Eurovision Song Contest. Purtroppo, la donna ha postato sui social unche ha emozionato il pubblico. curiosità (foto web)Dabellissima, giovane e semplice, ha conquistato le scene dello spettacolo ...