Roma, vasto incendio sulle sponde del Tevere: fiamme altissime e vigili del fuoco al lavoro nella notte – Video

Tra il pomeriggio del 27 e la notte del 28 giugno è divampato un grande incendio di fogliame sulle sponde del Tevere. L'incendio è scoppiato nella zona di Viale Parco de Medici. Ecco le immagini notturne delle fiamme altissime e dei vigili del fuoco al lavoro.

