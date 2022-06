Roma, sbarcano all’aeroporto di Ciampino con 140mila euro non dichiarati (Di martedì 28 giugno 2022) Roma – Ammonta a circa 140mila euro il flusso di denaro contante non dichiarato intercettato all’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Nel corso dei controlli di routine presso il secondo scalo Romano, è stato fermato un cittadino libanese, proveniente da Tel Aviv con volo privato, che deteneva nel proprio bagaglio a mano banconote sia in dollari che in euro, per un controvalore complessivo di oltre 70.000 euro, mentre un altro passeggero di nazionalità bulgara, in partenza per Budapest con un volo commerciale, è stato trovato in possesso di denaro contante per analogo importo. I due si erano ben guardati dal presentare la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 giugno 2022)– Ammonta a circail flusso di denaro contante non dichiarato intercettato“G.B. Pastine” didai Finanzieri del Comando Provinciale die dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Nel corso dei controlli di routine presso il secondo scalono, è stato fermato un cittadino libanese, proveniente da Tel Aviv con volo privato, che deteneva nel proprio bagaglio a mano banconote sia in dollari che in, per un controvalore complessivo di oltre 70.000, mentre un altro passeggero di nazionalità bulgara, in partenza per Budapest con un volo commerciale, è stato trovato in possesso di denaro contante per analogo importo. I due si erano ben guardati dal presentare la ...

