Roma, l'inferno degli incendi: 9 roghi, 350 Vigili del Fuoco impegnati. Scoppiano anche le bombole del gas (Di martedì 28 giugno 2022) Roma. Una giornata da incubo: veri e propri gironi infernali disseminati ovunque, in tutti i quadranti della Capitale. incendi e roghi durati per ore, che hanno finito per intossicare, nei casi più gravi, anche alcuni cittadini. Sono centinaia gli operatori e i Vigili del Fuoco impegnati da ore, ormai, nella lotta contro le fiamme. Una lotta impari, perché i roghi erano disseminati ovunque e spesso anche di grosse dimensioni. Poi, il caldo e il vento, hanno finito per complicare ancora di più la situazione: una combo micidiale che ha messo a dura prova la città tutta. l'inferno di lunedì 27 luglio a Roma: aiuti da tutte le Regioni A sostegno delle squadre della Capitale, impegnate contro i ...

