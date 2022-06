Roma, il Tar accoglie il ricorso del Codacons: niente più buche in strada entro i prossimi 6 mesi (Di martedì 28 giugno 2022) Roma. Strade senza buche, messa in sicurezza degli incroci e delle arterie maggiormente pericolose della città, abbattimento delle barriere architettoniche, interventi su veicoli e infrastrutture. Sembra un sogno ma da qui ai prossimi mesi l’adozione di queste misure per il miglioramento della sicurezza stradale e non solo, potrebbero divenire la concreta realtà. A stabilirlo i Tar del Lazio che ha accolto un ricorso del Codacons. Leggi anche: Risarcimento danni vaccino Covid, il Codacons avvia la prima azione per danni: come funziona e come partecipare Il ricorso del Codacons contro Roma Capitale Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022). Strade senza, messa in sicurezza degli incroci e delle arterie maggiormente pericolose della città, abbattimento delle barriere architettoniche, interventi su veicoli e infrastrutture. Sembra un sogno ma da qui ail’adozione di queste misure per il miglioramento della sicurezzale e non solo, potrebbero divenire la concreta realtà. A stabilirlo i Tar del Lazio che ha accolto undel. Leggi anche: Risarcimento danni vaccino Covid, ilavvia la prima azione per danni: come funziona e come partecipare IldelcontroCapitale Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, il Tar accoglie il ricorso del Codacons: niente più buche in strada entro i prossimi 6 mesi - Il_Paradroide : RT @romatoday: Buche e barriere architettoniche, il Tar a Roma Capitale: '6 mesi per migliorare la viabilità' - EugenioCardi : RT @romatoday: Buche e barriere architettoniche, il Tar a Roma Capitale: '6 mesi per migliorare la viabilità' - stormi1904 : RT @romatoday: Buche e barriere architettoniche, il Tar a Roma Capitale: '6 mesi per migliorare la viabilità' - simonettapelle1 : RT @romatoday: Buche e barriere architettoniche, il Tar a Roma Capitale: '6 mesi per migliorare la viabilità' -