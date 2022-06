Roma, ecco Leo, lo specialista dei giovani: un'altra promozione per la scuola dirigenziale Juve (Di martedì 28 giugno 2022) La Roma ha un nuovo direttore sportivo. Uno degli scout giallorossi, Mauro Leo, è stato promosso a ruolo di d.s. anche se la sua qualifica effettiva non sarà quella di direttore sportivo ed inoltre ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 giugno 2022) Laha un nuovo direttore sportivo. Uno degli scout giallorossi, Mauro Leo, è stato promosso a ruolo di d.s. anche se la sua qualifica effettiva non sarà quella di direttore sportivo ed inoltre ...

Pubblicità

beppe_grillo : Ecco la tecnologia italiana di combustione “senza fiamma” per il trattamento di #rifiuti industriali particolarment… - Giorgiolaporta : 'Quanto ti vergogni di tuo figlio #disabile?'. Ecco il #questionario shock inviato a #Roma. Complimenti a… - Gazzetta_it : Juve, l'operazione Zaniolo prende forma: ecco i baby talenti che potrebbero andare alla Roma - AngeloPetrillo7 : RT @martabonafoni: Ecco le prime date del nostro Tour dei desideri! Partiamo il 6 luglio da #Fiumicino e poi saremo in altri luoghi import… - rosikone : @volpi_raffaele te la ricordi la vos del popol? te lo ricordi il Roma ladrona la Lega non perdona? la sede sopra la… -