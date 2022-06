Roma, al via la tre giorni dei Conservatori europei. Apre Giorgia Meloni. Segui la diretta (Di martedì 28 giugno 2022) Al via la tre giorni Romana promossa dal gruppo Ecr (Conservatori europei) presso l’Hotel l’Hotel Westin Excelsior, in via Veneto. A tagliare il nastro del meeting Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e presidente di Ecr Party. “Durante le tre giornate a Roma tutte le delegazioni dei rispettivi partiti nazionali che fanno parte della nostra famiglia politica, accademici, rappresentanti politici, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale si confronteranno sui temi più importanti di attualità a livello internazionale”. Così nel comunicato i copresidenti del gruppo Ecr a Strasburgo, l’italiano Raffaele Fitto e il polacco Ryszard Legutko. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) Al via la trena promossa dal gruppo Ecr () presso l’Hotel l’Hotel Westin Excelsior, in via Veneto. A tagliare il nastro del meeting, leader di Fratelli d’Italia e presidente di Ecr Party. “Durante le tre giornate atutte le delegazioni dei rispettivi partiti nazionali che fanno parte della nostra famiglia politica, accademici, rappresentanti politici, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale si confronteranno sui temi più importanti di attualità a livello internazionale”. Così nel comunicato i copresidenti del gruppo Ecr a Strasburgo, l’italiano Raffaele Fitto e il polacco Ryszard Legutko. L'articolo Secolo d'Italia.

