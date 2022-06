Rivoli | ricci usati come palle da calcio da baby gang

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 28 giugno 2022) Tra Rivalta e, in provincia di Torino, c’è purtroppo una nuova “moda” che a quanto pare sta spopolando tra alcuni giovani del posto. Diverse segnalazioni e testimonianze, infatti, hanno riferito di un gruppo di ragazzi che si “diverte” a prendere a calci iche hanno la sfortuna di capitare sulla loro strada, colpendoli anche con oggetti e lanciandoli addosso ai passanti. In diversi casi, ovviamente, per i poveri animali queste violenze sono state la causa della loro morte. Su questi casi stanno già indagando le Forze dell’ordine e il Sindaco di, indignato per la crudeltà del gesto, ha annunciato l’installazione di telecamere di videosorveglianza, nella speranza che abbiano un effetto deterrente. “Ben vengano le telecamere per immortalare atrocità di questo tipo, ma il Sindaco ha ragione quando parla di ...