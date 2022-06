Riqualificazione sottopasso ferroviario | sì del consiglio comunale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 giugno 2022) Bergamo. Via libera alladelche collega la stazione di Bergamo a via Gavazzeni. L’opera, inaugurata dall’allora giunta Bruni dopo decenni di attesa, utilizzata quotidianamente da migliaia di studenti, pazienti e personale sanitario di Humanitas Gavazzeni, operatori della Caritas, del Patronato e della Casa del Giovane. Approvato infatti il testo dell’ordinanza presentata dai consiglieri del Pd con capofila Oriana Ruzzini che, “raccolte le rimostranze e i pareri dei cittadini di Malpensata rispetto anche al tema di una delle tante porte d’ingresso della città e, più in generale, a quello della cura”, hanno chiesto all’amministrazione di poter intervenire per rimettere in sesto la struttura, anche in vista dell’evento di Bergamo Brescia Capitale della Cultura nel 2023. In particolare, il testo ...