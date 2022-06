Rinnovo contratto scuola, nessun passo in avanti: la trattativa resta in salita. A luglio quattro incontri per i diversi settori professionali (Di martedì 28 giugno 2022) Poche risorse, molte pretese. Così si può riassumere la trattativa tra l'Aran e i sindacati sul Rinnovo del contratto scuola ormai scaduto da 2 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 giugno 2022) Poche risorse, molte pretese. Così si può riassumere latra l'Aran e i sindacati suldelormai scaduto da 2 anni. L'articolo .

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Le trattative per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan sono alle fasi finali, dovrebbero firmare in se… - MatteoBarzaghi : Inzaghi arrivato in sede Inter per il rinnovo del suo contratto @SkySport #Inzaghi - orizzontescuola : Rinnovo contratto scuola, nessun passo in avanti: la trattativa resta in salita. A luglio quattro incontri per i di… - TecBab : Il rinnovo del contratto di locazione non è stato negoziato da molto tempo e un’altra libreria aperta 24 ore a Esli… - Fefinho83 : RT @GiovanniDElia11: Il rinnovo di #Maldini e #Massara non è mai stato in discussione. Spesso si è fatta troppa fantasia. I dirigenti del… -