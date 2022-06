Riforma reclutamento, saranno riconosciuti i 24 CFU: ecco come conseguirli. Campusinrete.it (Di martedì 28 giugno 2022) La Riforma per il reclutamento docenti è stata finalmente approvata in Senato, ora si aspetta il passaggio alla Camera. Uno dei temi più caldi inerenti la Riforma è certamente quello dei 24 CFU. Partiamo dal fatto che questi CFU, già acquisiti da molti aspiranti docenti durante il loro percorso universitario, non andranno perduti. E c’è una L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 giugno 2022) Laper ildocenti è stata finalmente approvata in Senato, ora si aspetta il passaggio alla Camera. Uno dei temi più caldi inerenti laè certamente quello dei 24 CFU. Partiamo dal fatto che questi CFU, già acquisiti da molti aspiranti docenti durante il loro percorso universitario, non andranno perduti. E c’è una L'articolo .

Pubblicità

ProDocente : Riforma reclutamento, il Governo chiede la fiducia alla Camera: il 28 giugno si chiude - orizzontescuola : Riforma reclutamento, il Governo chiede la fiducia alla Camera - AniefTorino : D.L. 36 riforma reclutamento e formazione, inizia la discussione alla Camera ma non c’è più tempo per cambiare. Del… - PacificoTweet : D.L. 36 riforma reclutamento e formazione, inizia la discussione alla Camera ma non c’è più tempo per cambiare. Del… - LarviLarvi1 : @GiovanniPaglia Ma qualcuno di sinistra si sta occupando di quell'orribile guazzabuglio di riforma del reclutamento ministro Bianchi? -