Riforma reclutamento | Messa | “Siamo pronti a formare gli insegnanti del futuro In costruzione veri e propri centri formativi” VIDEO

(Di martedì 28 giugno 2022) Ladeldei docenti sta per diventare legge e secondo la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina, "le università sono pronte" ad organizzare i corsi di abilitazione per i futuri docenti, ma "le aiuteremo a fare più sistema". L'articolo: “glidel. In

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento, Messa: “Siamo pronti a formare gli insegnanti del futuro. In costruzione veri e propri centri… - simorugg : RT @andrea_cangini: Erano due notizie, ma la riforma del reclutamento nella #Scuola e l’allarme sulle condizioni di funzionamento della nos… - Linkiesta : RT @andrea_cangini: Erano due notizie, ma la riforma del reclutamento nella #Scuola e l’allarme sulle condizioni di funzionamento della nos… - ProDocente : Riforma reclutamento, saranno riconosciuti i 24 CFU: ecco come conseguirli. - ProDocente : Riforma reclutamento docenti, tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil)… -

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Ladelscolastico attende l'approvazione della Camera per essere tradotta in legge. Con l'approvazione dell'ultimo maxi - emendamento vengono però introdotte diverse novità, tra cui ...Bene, la discussione in Senato e poi la conversione con significative modifiche delladelscolastico erano una notizia. Ma è stata ignorata da quasi tutti i media nazionali. ... Riforma reclutamento insegnanti, decreto PNRR: le novità del maxi emendamento La riforma su formazione e reclutamento (DL 36) sta per essere approvata in via definitiva: Anief promette battaglia.Maxi-emendamento alla riforma del reclutamento insegnanti, Carta del Docente salva fino al 2024: i motivi del taglio e l'iter della norma.