Real Madrid, il Fenerbahce fa sul serio per Mariano Diaz: l'offerta (Di martedì 28 giugno 2022) Il Fenerbahce ci prova sul serio per Mariano Diaz: stando ad As, il club turco ha offerto all'attaccante del Real Madrid un contratto da... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Ilci prova sulper: stando ad As, il club turco ha offerto all'attaccante delun contratto da...

Pubblicità

GoalItalia : ??? 20 dicembre 2006 ?? Real Madrid-Recreativo Huelva 0-3 L'avevate rimossa? - GiovaAlbanese : Sara Björk Gunnarsdóttir ha scelto la #JuventusWomen: contratto fino al 2024, un sogno di #calciomercato che è dive… - GiovaAlbanese : L'obiettivo della #JuventusWomen per il centrocampo è Charlot #Bibault, in forza al Bordeaux. Classe 1990, nazional… - giuventinaa_ : @SuperSimo_9 @GiacomoPiazza5 @WhoistheDark Esatto, in premier se arrivi tra le prime 3 o 4 sei talmente competitivo… - sportli26181512 : Real Madrid, il Fenerbahce fa sul serio per Mariano Diaz: l'offerta: Il Fenerbahce ci prova sul serio per Mariano D… -