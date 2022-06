Rc auto, dopo 10 anni alt al calo dei prezzi. L’Ivass: Colpa dell’infazione (Di martedì 28 giugno 2022) Nelle tariffe Rc auto “le misure, anche normative, adottate negli ultimi 10 anni hanno consentito di ottenere nel corso del tempo una notevole riduzione dei prezzi (38%)”: lo ha detto il presidente delL’Ivass Luigi Federico avvertendo pero’ che “l’inflazione, incidendo in modo sensibile sui prezzi delle riparazioni e dei ricambi, rischia di interrompere il processo”. Per l’Rc auto, ha aggiunto, si sono ancora ridotti il prezzo medio (oggi 353 euro nel primo trimestre 2022) e i differenziali territoriali, ma il prezzo in Italia resta “piu’ alto della media dei 4 paesi europei”,anche se la differenza si riduce. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Nelle tariffe Rc“le misure, anche normative, adottate negli ultimi 10hanno consentito di ottenere nel corso del tempo una notevole riduzione dei(38%)”: lo ha detto il presidente delLuigi Federico avvertendo pero’ che “l’inflazione, incidendo in modo sensibile suidelle riparazioni e dei ricambi, rischia di interrompere il processo”. Per l’Rc, ha aggiunto, si sono ancora ridotti il prezzo medio (oggi 353 euro nel primo trimestre 2022) e i differenziali territoriali, ma il prezzo in Italia resta “piu’ alto della media dei 4 paesi europei”,anche se la differenza si riduce. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

salutiebRaci1 : @afterglow95_ Se noti mi sono fatta auto Op dopo 5 minuti dal post - lastefaniuccia : Compra l’auto, il giorno dopo parabrezza da cambiare causa sassolino Va in crociera, nave ferma al porto di Civitav… - vanandrix79 : RT @h4r1b01_: @symdona partita pazzesca in contesto pazzesco in cui il Paese reale odiava DAVVERO i tedeschi. Per dire Alonso vinse la gara… - fedeerr : RT @h4r1b01_: @symdona partita pazzesca in contesto pazzesco in cui il Paese reale odiava DAVVERO i tedeschi. Per dire Alonso vinse la gara… - Moncadismoo : RT @h4r1b01_: @symdona partita pazzesca in contesto pazzesco in cui il Paese reale odiava DAVVERO i tedeschi. Per dire Alonso vinse la gara… -