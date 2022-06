Rai Sport | il palinsesto della nuova stagione | il Mondiale e il sogno Totti

Pubblicità

Nicola89144151 : @AntoDamiano1996 Rispetto ai primi anni '10, la situazione per lo sport nei generalisti Rai è migliorata @simonesalvador - flamanc24 : RT @colexisart: I mondiali di ginnastica non inseriti nel palinsesto rai ancora una volta diamo visibilità a tutti gli sport tranne che a q… - Nicola89144151 : @AntoDamiano1996 La strada è quella giusta, Rai 2 vetrina dello sport italiano. Anche se avrei osato con Rai 1 con… - Nicola89144151 : - ATP Finals (13-20/11): 1 match al giorno su Rai 2; - Sci Alpino (dal 29/10): tutte le gare live su Rai Sport, su… - Nicola89144151 : ..., con le partite dell'Italia sempre live su Rai 2; - Mondiali Rugby F (09/10 - 12/11): live su Rai Sport quarti,… -

'L'Italia ci mancherà ma il pallone non si ferma, le grandi sfide nemmeno. Enon poteva mancare in Qatar'. Alessandra De Stefano, la prima donna alla direzione della testata giornalisticapresenta l'offerta sportiva per l'autunno - inverno 2022. Tutta ...Il corrispondente di France Football, intervenuto a Te la do io Tokyo , su Centro Suonoha attaccato laNon solo Davide Frattesi (vittima di u- no spiacevole attacco hacker) sulla li- sta dei possibili partenti in direzione Roma. La società giallorossa ha chiesto informazioni anche per Domenico Bera ...A Jacopo Volpi, storico volto di Rai Sport, il premio «Alfredo Pigna terre di Falanghina» promosso dal Comune di Guardia Sanframondi. Il popolare giornalista per più edizioni conduttore della Domenica ...