Radio Ufficiale: "Nessuna offerta per Mertens. L'unico sacrificio è per Koulibaly"

La redazione di Radio Goal, trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli, smentisce le voci che sono uscite nelle ultime ore. Secondo Giovanni Scotto de Il Roma, infatti, il Napoli avrebbe fatto un rilancio a Dries Mertens "di 1.5 più bonus legati a gol e presenze per un totale di circa 2.5. Nessun premio alla firma o altri benefit. offerta recapitata via mail. Il calciatore Dries Mertens ha invece chiesto 2.5 di ingaggio più bonus alla firma di 1 milione. Distanza". Questa tesi è stata negata dalla redazione Radiofonica che invece rivela che se un sacrificio dovesse essere fatto, sarà compiuto per Kalidou Koulibaly. Infine resta congelato l'affare Deulofeu, con il Napoli che attende un'uscita prima di ufficializzare l'acquisto dello spagnolo.

