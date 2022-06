Radiata dall’Ordine dei Medici, Barbara Balanzoni risponde “me ne fotto” (Di martedì 28 giugno 2022) La dottoressa Barbara Balanzoni, Tenente medico dell’Esercito Italiano e paladina delle cure domiciliari contro il Covid-19, è stata Radiata dall’Ordine dei Medici di Venezia. E’ lei stessa ad annunciare la radiazione dall’albo che, su Twitter, commenta così: “Ovviamente me ne fotto di Venezia. Come prima del resto“. Moltissimi i messaggi di solidarietà ricevuti in queste ore dalla dottoressa. Lei, in risposta, ha pubblicato direttamente sui social il provvedimento dell’Ordine di Venezia, commentando con un “Ecco gli eroi!“. Pubblicando i nomi dei Medici della Commissione che la hanno portata alla gogna. Il video sul canale YoutUbe di Barbara Balanzoni in cui commenta la radiazione dall’Ordine dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 giugno 2022) La dottoressa, Tenente medico dell’Esercito Italiano e paladina delle cure domiciliari contro il Covid-19, è statadeidi Venezia. E’ lei stessa ad annunciare la radiazione dall’albo che, su Twitter, commenta così: “Ovviamente me nedi Venezia. Come prima del resto“. Moltissimi i messaggi di solidarietà ricevuti in queste ore dalla dottoressa. Lei, in risposta, ha pubblicato direttamente sui social il provvedimento dell’Ordine di Venezia, commentando con un “Ecco gli eroi!“. Pubblicando i nomi deidella Commissione che la hanno portata alla gogna. Il video sul canale YoutUbe diin cui commenta la radiazionedei ...

