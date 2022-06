Quando l’ambiente di lavoro a scuola può essere qualificato come nocivo per la salute? (Di martedì 28 giugno 2022) Sono plurimi i contenziosi che interessano la scuola e che hanno per oggetto presunte condizioni di nocività ambientale che determinano anche problemi per la salute per i lavoratori. A volte si è in presenza di situazioni conflittuali personali, a volte di ordinarie conflittualità nel lavoro, a volte in situazioni … Questo ed altri contenuti su L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 giugno 2022) Sono plurimi i contenziosi che interessano lae che hanno per oggetto presunte condizioni di nocività ambientale che determinano anche problemi per laper i lavoratori. A volte si è in presenza di situazioni conflittuali personali, a volte di ordinarie conflittualità nel, a volte in situazioni … Questo ed altri contenuti su L'articolo .

Pubblicità

enzo_rasi : Se fosse stato un altro tempo e un altro ambiente…Quando sentirò avvicinarsi l'istante dell'alchimia della scrittura, SCIASCIA- - admalaone : @santa_slavina C’è di peggio, tipo me che sono bilancia e quando qui l’ambiente si scalda, io sparisco. - gcfko_o : è normale restare sbigottit quando l'album c'è ma non c'è e non acquisti un cd come ti aspettavi, specie quando il… - sergiosaia : Quando la donna con evidenze scientifiche incontra l'uomo con slogan populisti, la donna con evidenze scientifiche… - rosatimassimo : Tornasole, la lampada che ci avverte quando aerare l’ambiente -