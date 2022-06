Putin «morirà per mano della sua cerchia ristretta». L'ex agente Cia svela il piano per tradire lo zar (Di martedì 28 giugno 2022) Vladimir Putin potrebbe morire per mano della sua cerchia ristretta. L'indiscrezione arriva da Daniel Hoffman ex agente della Cia esperto in Russia (ha servito tre volte come capo... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 giugno 2022) Vladimirpotrebbe morire persua. L'indiscrezione arriva da Daniel Hoffman exCia esperto in Russia (ha servito tre volte come capo...

Pubblicità

Rob15112862 : A che ora? Putin «morirà per mano della sua cerchia ristretta». L'ex agente Cia svela il piano per tradire lo zar - _the_lobster_ : un’altra occasione di dire la verità ce la siamo persa. Di esprimere dolore per ogni morto di ogni guerra.… - news_mondo_h24 : Cia: Putin «morirà per mano della sua cerchia ristretta» - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Putin «morirà per mano della sua cerchia ristretta». L'ex agente Cia svela il piano per tradire lo zar Putin verrà tradi… - Gazzettino : Putin «morirà per mano della sua cerchia ristretta». L'ex agente Cia svela il piano per tradire lo zar Putin ver… -