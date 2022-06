"Putin ha lasciato la Russia", conferma ufficiale: clamoroso, cosa sta succedendo (Di martedì 28 giugno 2022) Il presidente russo, Vladimir Putin per la prima volta ha lasciato il suo Paese per un viaggio istituzionale. Il leader russo in questo mometo si trova in Tagikistan. Proprio oggi lo zar è arrivato a Dushanabe, capitale del Tagikistan, per la sua prima visita all'estero da quando è iniziata la guerra a fine febbraio. Come ha fatto sapere la Tass, l'agenzia di stampa di Mosca, il presidente russo ha in programma dei colloqui con il suo omologo tagiko, Emomali Rahmon. I colloqui saranno dei bilaterali che cercheranno di approfondire la situazione dell'Afghanistan. Il viaggio del presidente russo a quanto pare durerà diversi giorni. Infatti domani Putin partirà per Ashgabad, la capitale del Turkmenistan per partecipare a un vertice con i Paesi riveraschi del Mar Caspio: Azerbaigian, Iran, Kazakhstan, oltre agli stessi Turkmenistan e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Il presidente russo, Vladimirper la prima volta hail suo Paese per un viaggio istituzionale. Il leader russo in questo mometo si trova in Tagikistan. Proprio oggi lo zar è arrivato a Dushanabe, capitale del Tagikistan, per la sua prima visita all'estero da quando è iniziata la guerra a fine febbraio. Come ha fatto sapere la Tass, l'agenzia di stampa di Mosca, il presidente russo ha in programma dei colloqui con il suo omologo tagiko, Emomali Rahmon. I colloqui saranno dei bilaterali che cercheranno di approfondire la situazione dell'Afghanistan. Il viaggio del presidente russo a quanto pare durerà diversi giorni. Infatti domanipartirà per Ashgabad, la capitale del Turkmenistan per partecipare a un vertice con i Paesi riveraschi del Mar Caspio: Azerbaigian, Iran, Kazakhstan, oltre agli stessi Turkmenistan e ...

Pubblicità

Libero_official : Per la prima volta dall'inizio della guerra in #Ucraina, #Putin ha lasciato la #Russia: ecco perché si trova in… - LuisaMele1960 : @Palazzo_Chigi @G7 Dio vi ha lasciato fare finora,ma...non vi lascera' strafare. Basta armi a Ucraina per fiaccare… - peru_pier : La Georgia è stata più astuta perché ha lasciato Abkazia e Ossezia a Putin, senza farsi massacrare, e adesso cerca pure di entrare in UE. - lunalimbaluigi : @ale_dibattista critichi le sanzioni e non fornisci soluzioni. per tua informazione ci sono stati più di 200.000 gi… - bogdanvis : Ogni giorno in più lasciato a Putin significa allungare la lista dei caduti e assistere a massacri gratuiti come qu… -