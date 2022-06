Puntuale come un orologio svizzero: nuovo articolo su “Repubblica” contro Giorgia Meloni (Di martedì 28 giugno 2022) Puntuale e tedioso come la chiamata di un call center, arriva l’ennesimo articolo su quanto Giorgia Meloni sia personalmente una «fuoriclasse», circondata però da un nulla fatto di classe dirigente impreparata e sottobosco fascista. A firmarlo, all’indomani dell’esito del ballottaggio, è Concita De Gregorio su Repubblica, che non lesina, come molti prima di lei, consigli alla leader di FdI su come poter essere davvero incisiva: «Sconfigga il suo passato ora, subito, con un colpi di reni, per usare quel lessico». L’originalissima tesi sull’assenza di classe dirigente in FdI Ancora una volta, insomma, la tesi è che Meloni per poter fare davvero il salto di qualità, debba omologarsi ai diktat della sinistra, tanto per quanto riguarda il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022)e tediosola chiamata di un call center, arriva l’ennesimosu quantosia personalmente una «fuoriclasse», circondata però da un nulla fatto di classe dirigente impreparata e sottobosco fascista. A firmarlo, all’indomani dell’esito del ballottaggio, è Concita De Gregorio su, che non lesina,molti prima di lei, consigli alla leader di FdI supoter essere davvero incisiva: «Sconfigga il suo passato ora, subito, con un colpi di reni, per usare quel lessico». L’originalissima tesi sull’assenza di classe dirigente in FdI Ancora una volta, insomma, la tesi è cheper poter fare davvero il salto di qualità, debba omologarsi ai diktat della sinistra, tanto per quanto riguarda il ...

