Prova costume da infarto | Sabrina ferilli a 57 anni è così

57 anni e non sentirli. Sabrina ferilli si è mostrata in tutto il suo splendore in un selfie su Instagram, dove non ha la minima paura di mostrarsi per la Prova costume. "Primi bagni della stagione. Croazia" il messaggio del post allegato ad una sua foto in barca: il test in vista dell'estate è superato a pieni voti secondo i fan e gli amici. View this post on Instagram A post shared by Sabrina ferilli ...

