Progetto Sheril | 5 milioni di euro per la riqualificazione di un edificio Unisannio | nascerà al Triggio

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’Agenzia per la Coesione Territoriale finanzia il(Samnium Heritage Innovation Lab), collocandolo tra le primissime posizioni della graduatoria appena pubblicata: quarto su 146 progetti presentati e 27 ammessi al finanziamento. Il, finanziato per 5di, punta a riqualificare e rifunzionalizzare un’area di circa 2.000 mq, di proprietà dell’Università degli Studi del Sannio, ubicata nella zona ovest del Comune di Benevento, nel rione. Ladell’area è finalizzata alla realizzazione di un Centro orientato ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico, alta formazione, creazione d’impresa e divulgazione nel settore della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio ...

L'Agenzia per la Coesione Territoriale finanzia il(Samnium Heritage Innovation Lab), collocandolo tra le primissime posizioni della graduatoria appena pubblicata: quarto su 146 progetti presentati e 27 ammessi al finanziamento. Il