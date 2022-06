Prodi: “Italia non attira nuovi investimenti esteri, problema è produttività” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il funzionamento della struttura pubblica, in Italia, non dà fiducia all’estero; il fatto che abbiamo tanti investimenti stranieri per acquistare imprese Italiane, e sostanzialmente nessuno che parta da zero ad investire, significa che gli stranieri si fidano del Paese quando vedono le cose concrete perché le vedono funzionare. Ma l’Italia non è obiettivo del nuovo perché gli stranieri hanno paura di non poter esprimere le proprie capacità”. Lo ha detto Romano Prodi a margine del convegno ‘Confini instabili – Scenari geopolitici, effetti sociali ed economici, opzioni per il Paese e l’industria di marca’, organizzato da Centromarca a Milano. Tutto questo, spiega Prodi, “è un problema serio anche perché danneggia i nostri ragazzi. Il fatto che noi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il funzionamento della struttura pubblica, in, non dà fiducia all’estero; il fatto che abbiamo tantistranieri per acquistare impresene, e sostanzialmente nessuno che parta da zero ad investire, significa che gli stranieri si fidano del Paese quando vedono le cose concrete perché le vedono funzionare. Ma l’non è obiettivo del nuovo perché gli stranieri hanno paura di non poter esprimere le proprie capacità”. Lo ha detto Romanoa margine del convegno ‘Confini instabili – Scenari geopolitici, effetti sociali ed economici, opzioni per il Paese e l’industria di marca’, organizzato da Centromarca a Milano. Tutto questo, spiega, “è unserio anche perché danneggia i nostri ragazzi. Il fatto che noi ...

