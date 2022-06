Prisma | la serie tv Amazon di Ludovico Bessegato dopo SKAM Italia

Pubblicità

comingsoonit : Dall’ideatore di SKAM Italia, una nuova serie di #PrimeVideo che parla di identità, aspirazioni e accettazione. Al… - dituttounpop : La nuova serie tv italiana di @PrimeVideoIT è #Prisma, creata da Ludovico Bessegato di #SKAMitalia. Ecco il primo t… - ParliamoDiNews : ‘Prisma’: guarda il teaser della nuova serie del creatore di ‘SKAM Italia’ | Rolling Stone Italia #Prisma #28giugno - TheRedHead_blog : Prisma: il teaser della nuova serie TV italiana! - TwitGinger : Finalmente il primo teaser di #PRISMA, la nuova serie del creatore di #SKAMItalia -

Dituttounpop

...è unadi formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l'identità, le aspirazioni, l'aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. ...Prodotta da Cross Productions per Amazon Studios ,è la nuovaitaliana Amazon Original di genere Young Adult che porta sul piccolo schermo un drama di formazione . Creata da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, rispettivamente creatore ... Prisma, il teaser della serie di Ludovico Bessegato di Skam in autunno su Prime Video Prisma la serie tv di Prime Video in arrivo nel 2022 dal creatore di SKAM Ludovico Bessegato. Trama, cast, trailer di Prisma. Quando escePrisma è la nuova serie Original italiana di Ludovico Bessegato, scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo. Quando esce, trama, cast ...