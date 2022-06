Prezzo energia elettrica vola, aumenti +25% in sette giorni (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Secondo aumento settimanale di +25% per il Prezzo medio dell’energia elettrica. Come segnala il Gestore dei mercati energetici da lunedì 20 a domenica 26 giugno il Prezzo medio di acquisto dell’elettricità (Pun) si è attestato a 327,54 euro/MWh, rispetto ai 261,97 euro/MWh nei sette giorni precedenti. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME si attestano a 4,6 milioni di MWh, con la liquidità al 74,2%. I prezzi medi di vendita sono variati tra 313,56 euro/MWh di Sud, Calabria e Sicilia e 333,90 euro/MWh di Nord e Centro Nord. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Secondo aumento settimanale diper ilmedio dell’. Come segnala il Gestore dei mercati energetici da lunedì 20 a domenica 26 giugno ilmedio di acquisto dell’elettricità (Pun) si è attestato a 327,54 euro/MWh, rispetto ai 261,97 euro/MWh neiprecedenti. I volumi discambiati direttamente nella borsa del GME si attestano a 4,6 milioni di MWh, con la liquidità al 74,2%. I prezzi medi di vendita sono variati tra 313,56 euro/MWh di Sud, Calabria e Sicilia e 333,90 euro/MWh di Nord e Centro Nord. L'articolo proviene da Italia Sera.

