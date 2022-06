Prezzi abbonamenti Salernitana, l’intervento del presidente della Commissione Sport – VIDEO (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Rivedere i Prezzi degli abbonamenti per assistere alle partite della Salernitana. È l’impegno assunto da Rino Avella, presidente della Commissione Sport del Comune di Salerno che, in collaborazione con la presidente Barbara Figliolia della VI Commissione Politiche Sociali – che ha competenza in materia di Politiche sociali, di inclusione, contrasto povertà, minori e politiche di integrazione – si è impegnato a chiedere alla US Salernitana 1919 di chiarire questi aspetti in sede di convocazione congiunta delle Commissioni IV e VI. “Appare diffuso negli ambienti dei tifosi e degli Sportivi granata il malcontento circa i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Rivedere idegliper assistere alle partite. È l’impegno assunto da Rino Avella,del Comune di Salerno che, in collaborazione con laBarbara FiglioliaVIPolitiche Sociali – che ha competenza in materia di Politiche sociali, di inclusione, contrasto povertà, minori e politiche di integrazione – si è impegnato a chiedere alla US1919 di chiarire questi aspetti in sede di convocazione congiunta delle Commissioni IV e VI. “Appare diffuso negli ambienti dei tifosi e degliivi granata il malcontento circa i ...

