Prenotare la vacanza online: i trucchi per riconoscere gli annunci-truffa (Di martedì 28 giugno 2022) Interessante progetto portato avanti dalla Polizia di Stato e Airbnb, uno dei principali brand che gestisce la prenotazione di appartamenti online, che tornano a diffondere i consigli anti-truffa per Prenotare la casa vacanza. Perché se Prenotare online un alloggio per le vacanze è facile, bisogna però fare i conti con la possibilità di imbattersi in tentativi di truffa. Truffe online vacanze Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze, e purtroppo questa tendenza ha attirato l’attenzione dei malintenzionati. Secondo il 1° Rapporto Censis-DeepCyber, al 65% circa degli italiani è capitato di essere bersaglio di e-mail ingannevoli nel tentativo di convincere le potenziali vittime a condividere dati sensibili. Inoltre, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Interessante progetto portato avanti dalla Polizia di Stato e Airbnb, uno dei principali brand che gestisce la prenotazione di appartamenti, che tornano a diffondere i consigli anti-perla casa. Perché seun alloggio per le vacanze è facile, bisogna però fare i conti con la possibilità di imbattersi in tentativi di. Truffevacanze Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze, e purtroppo questa tendenza ha attirato l’attenzione dei malintenzionati. Secondo il 1° Rapporto Censis-DeepCyber, al 65% circa degli italiani è capitato di essere bersaglio di e-mail ingannevoli nel tentativo di convincere le potenziali vittime a condividere dati sensibili. Inoltre, le ...

